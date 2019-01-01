Зарегистрирована первая партия на выборах в Верховную Раду

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Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»

Пилоты сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100 отстранены от полётов

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля.

Данная политическая сила выдвинула 100 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах и 164 кандидата в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала список первой политической партии - «Гражданская позиция» - на внеочередных выборах в Верховную раду, передает ТАСС.

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