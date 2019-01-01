Украина
Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля.
Зарегистрирована первая партия на выборах в Верховную Раду
17 июня22:00
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала список первой политической партии - «Гражданская позиция» - на внеочередных выборах в Верховную раду, передает ТАСС.
Данная политическая сила выдвинула 100 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах и 164 кандидата в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Согласно календарному плану комиссии, в целом регистрация кандидатов завершается 25 июня.
Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО:
ТЕГИ:Выборы На Украине