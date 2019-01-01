Украина

Зарегистрирована первая партия на выборах в Верховную Раду

17 июня22:00

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала список первой политической партии - «Гражданская позиция» - на внеочередных выборах в Верховную раду, передает ТАСС.

Данная политическая сила выдвинула 100 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах и 164 кандидата в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

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Согласно календарному плану комиссии, в целом регистрация кандидатов завершается 25 июня.

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля.

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