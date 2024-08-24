Кадыров осудил запрет Киевом УПЦ

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил запрет Киевом УПЦ и заявил, что у киевских властей нет веры.

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«Это маразм полный. Даже шайтан не может придумать такого, не то, что человек. Нет веры, у них нет ничего связанного с человеком, поэтому они ни о чем не думают», — сказал Кадыров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин» на телеканале "Россия-1». Фрагмент интервью опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Глава Чечни также отметил необходимость полностью выполнить задачи спецоперации.

20 августа Верховная рада приняла закон, позволяющий запретить УПЦ. Зеленский обсудил это решение с Вселенским патриархом Варфоломеем. По словам президента Украины, независимость украинского народа подразумевает и духовную независимость, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Рамзан КадыровУкраинская Православная ЦерковьЦерковь

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