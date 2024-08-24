Кадыров осудил запрет Киевом УПЦ
24 августа 202421:17
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил запрет Киевом УПЦ и заявил, что у киевских властей нет веры.
«Это маразм полный. Даже шайтан не может придумать такого, не то, что человек. Нет веры, у них нет ничего связанного с человеком, поэтому они ни о чем не думают», — сказал Кадыров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин» на телеканале "Россия-1». Фрагмент интервью опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Глава Чечни также отметил необходимость полностью выполнить задачи спецоперации.
20 августа Верховная рада приняла закон, позволяющий запретить УПЦ. Зеленский обсудил это решение с Вселенским патриархом Варфоломеем. По словам президента Украины, независимость украинского народа подразумевает и духовную независимость, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru