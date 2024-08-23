Медведев назвал попытку запретить УПЦ мерзкой историей
Запрет Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не пройдет для Киева даром, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Страна будет разрушена, как Содом и Гоморра, а демоны неизбежно падут», - написал он в своем Telegram-канале.
Как напомнил Медведев, первые шаги в сторону запрета УПЦ были сделаны при президенте Украины Петре Порошенко. Однако разгром украинского православия случился при нынешнем президенте страны Владимире Зеленском. По словам Медведева, украинский режим намерен переплюнуть атеизм советского периода.
20 августа Верховная рада приняла закон, позволяющий запретить УПЦ. Зеленский обсудил это решение с Вселенским патриархом Варфоломеем. По словам президента Украины, независимость украинского народа подразумевает и духовную независимость, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru