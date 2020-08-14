На Украине раскрыли, когда Порошенко может совершить госпереворот
Бывший президент Украины Пётр Порошенко собирается ещё до конца лета совершить государственный переворот и захватить власть в республике. Это утверждает член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
В эфире одного из украинских телеканалов депутат Верховной рады рассказал, что экс-лидер намерен начать мятеж в День независимости Украины, который отмечается 24 августа. По сведениям Кивы, переворот со свержением действующего главы государства Владимира Зеленского будет разворачиваться в уже привычном формате майдана.
Среди возможных участников предстоящих событий оппозиционер назвал сторонников партии Порошенко «Европейская солидарность» и представителей праворадикальных националистических сил, отмечает «Свободная пресса».
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