Залужный пожаловался США на сложную ситуацию на фронте

Также речь шла о планах за зимний период и потребностях армии. По словам Залужного, самыми горячими направлениями остаются Авдеевское, Купянское и Марьинское направления. При этом Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях, заявил главком.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил о конфликте между Владимиром Зеленским и военным руководством страны.

