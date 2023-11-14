Залужный пожаловался США на сложную ситуацию на фронте
Главком войск Украины Валерий Залужный заявил в Telegram, что рассказал в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Чарльзом Брауном о сложной ситуации на отдельных участках фронта.
Также речь шла о планах за зимний период и потребностях армии. По словам Залужного, самыми горячими направлениями остаются Авдеевское, Купянское и Марьинское направления. При этом Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях, заявил главком.
Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил о конфликте между Владимиром Зеленским и военным руководством страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru