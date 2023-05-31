Залужный поделился с начштаба США планами контрнаступления ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли, сообщают СМИ.

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Отмечается, что стороны провели переговоры по телефону. Залужный рассказал Милли о планах контрнаступления украинской армии.

МВД России 30 мая объявило Залужного в розыск. Уголовное дело против военачальника возбудили в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Залужный пострадал при ракетном ударе российской армии под Херсоном. По некоторым данным, генерал мог перенести трепанацию черепа, передает «Радиоточка НСН».

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