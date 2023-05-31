Залужный поделился с начштаба США планами контрнаступления ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли, сообщают СМИ.
Отмечается, что стороны провели переговоры по телефону. Залужный рассказал Милли о планах контрнаступления украинской армии.
МВД России 30 мая объявило Залужного в розыск. Уголовное дело против военачальника возбудили в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Залужный пострадал при ракетном ударе российской армии под Херсоном. По некоторым данным, генерал мог перенести трепанацию черепа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- FT: Зеленский поставил условие для участия в саммите НАТО
- Пресс-центр НСН получил награду Национальной туристической премии le’TO
- Залужный поделился с начштаба США планами контрнаступления ВСУ
- МИД пообещал ответить на закрытие генконсульств России в ФРГ
- Турция готова выступить посредником между Белградом и Косово
- Макрон призвал ЕС начать строить отношения с Россией на максимально мирных условиях
- Белый дом: США хотят избежать третьей мировой войны
- В Госдуме предложили ввести налог на разведение животных на даче
- Пентагон назвал объем военной помощи США Украине с начала спецоперации
- Пригожин: взятием Киева конфликт не завершится
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru