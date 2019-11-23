Законопроект о продаже украинской земли может провалиться

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель приведет к окончанию украинской государственности. Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.

Савченко считает, что с властями необходимо вести дискуссию о вреде законопроекта, поэтому рассказала, что наклеила на двери кабинетов Рады плакаты с призывом остановить принятие документа.

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», — подчеркнула экс-депутат.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН отметил, что на 240 депутатов, которые поддержали в первом чтении украинский законопроект о продаже сельхозземель, оказывается большое давление. Политики считает, высока вероятность, что документ может быть не принят.

«Все: избиратели, знакомые, фермеры оказывают давление на депутатов, которые голосовали «за». Им будут эту землю вспоминать до конца их жизни.

Кроме того, появились большие игроки. Группа Коломойского может кого-то поддержать или нет, если ему МВФ согласится вернуть «Приватбанк», МВФ не хочет. Поэтому Коломойский может оттянуть голоса сторонников продажи земли. И Тимошенко работает против. Хотя в 2008 году она, будучи премьером, внесла такой же закон! Только в 2010 г. правительство Азарова его отозвало. Она ловит политический хайп.

Так что собрать политическое большинство в Раде – 226 голосов «за» законопроект во втором чтении – очень сложная задача на фоне начинающихся протестов фермеров, националистов и прочих», - считает эксперт.

Ранее НСН писала о том, что на Украине обещают конфисковать приобретенные россиянами сельхозземли.



