На Украине обещают конфисковать приобретенные россиянами сельхозземли

Глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил о мерах, которые будут приниматься к россиянам, которые приобретут сельскохозяйственные земли на территории Украины. Как ожидается, с 2020 года на Украине сельхозземли поступят в свободную продажу, пишет РБК.

По словам Милованова, у россиян не будет право на покупку такой земли, но если такое произойдет, то его конфисуют. Он объяснил такие меры тем, что Россия является страной-агрессором по отношению к Украине.

Как сообщалось ранее Зеленский намерен провести земельную реформу, согласно которой будет снят мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в стране. По его оценкам, рынок земли может охватить 40 млн гектаров.

