Стрелков назвал закон о границе ДНР защитой от Зеленского

«Ежедневно в ДНР происходит по 10-15 обстрелов, один-трое раненых, каждый два дня по убитому, а иногда погибает и по несколько человек в день. О какой провокации может идти речь в такой ситуации? Так получается, что так называемые «украинское партнеры» Владимира Путина не скрывают, что так или иначе собираются Донбасс полностью зачистить. Сдаст его Москва сама — они с удовольствием примут. Не сдадут — они будут искать другие варианты. В том числе военные. На это нацелена вся стратегия и тактика Зеленского. Сейчас, завтра или потом — никакой роли не играет», — считает бывший военный министр ДНР.

Стрелков при этом признал, что до 9 декабря «нет смысла говорить о том, что происходит на Донбассе».

«Наверное, депутаты, которые находятся на Донбассе, понимают, что вешать «уважаемые партнеры» будут их. Не Путина, не Лаврова, а их. В лучшем случае им придется просто бежать. Естественно, они этого не хотят. Поэтому они по мере сил, на своем уровне пытаются что-то сделать», — добавил собеседник НСН.

По словам автора законопроекта, председателя комитета Народного совета по безопасности и обороне Виталия Кравеца, законодательно устанавливает госграницу ДНР, он определит условия ее обозначения и порядок защиты. Он пояснил, что в настоящее время в республике нет законов, касающихся установления, охраны и защиты госграницы.

