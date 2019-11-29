Стрелков назвал закон о границе ДНР защитой от Зеленского
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал НСН, зачем в преддверии саммита «нормандской четверки» ДНР приняла закон о границе.
Депутаты Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приняли закон «О государственной границе ДНР». Согласно этому документу, границы ДНР закрепляются в пределах всей Донецкой области Украины. Председатель Народного совета Владимир Бидёвка в ходе заседания парламента сообщил, что по закону, граница будет проходить по линии соприкосновения до урегулирования конфликта между Украиной и ДНР. Граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. По словам Бидёвки, принятый закон не противоречит Минским соглашениям.
Закон о границе ДНР принят для защиты себя и своей территории, заявил НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он не считает принятый документ провокацией в преддверии встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.
«Ежедневно в ДНР происходит по 10-15 обстрелов, один-трое раненых, каждый два дня по убитому, а иногда погибает и по несколько человек в день. О какой провокации может идти речь в такой ситуации? Так получается, что так называемые «украинское партнеры» Владимира Путина не скрывают, что так или иначе собираются Донбасс полностью зачистить. Сдаст его Москва сама — они с удовольствием примут. Не сдадут — они будут искать другие варианты. В том числе военные. На это нацелена вся стратегия и тактика Зеленского. Сейчас, завтра или потом — никакой роли не играет», — считает бывший военный министр ДНР.
Стрелков при этом признал, что до 9 декабря «нет смысла говорить о том, что происходит на Донбассе».
«Наверное, депутаты, которые находятся на Донбассе, понимают, что вешать «уважаемые партнеры» будут их. Не Путина, не Лаврова, а их. В лучшем случае им придется просто бежать. Естественно, они этого не хотят. Поэтому они по мере сил, на своем уровне пытаются что-то сделать», — добавил собеседник НСН.
По словам автора законопроекта, председателя комитета Народного совета по безопасности и обороне Виталия Кравеца, законодательно устанавливает госграницу ДНР, он определит условия ее обозначения и порядок защиты. Он пояснил, что в настоящее время в республике нет законов, касающихся установления, охраны и защиты госграницы.
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