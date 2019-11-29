Царёв рассказал, зачем в ДНР приняли закон о госгранице накануне «нормандской встречи»
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН объяснил принятие закона в Донецке политической игрой накануне саммита в Париже.
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице, сообщает РИА Новости. Документ был рассмотрен депутатами парламента на очередном пленарном заседании 29 ноября. Согласно закону, граница будет проходить по линии соприкосновения до тех пор, пока не будет урегулирован спор между Киевом и самопровозглашенной ДНР.
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН заявил, что в идеале рубежи ДНР и ЛНР должны были проходить по административным границам двух бывших украинских областей.
«Я имел отношение к проведению референдума в ДНР и ЛНР (голосование состоялось 11 мая 2014 года – прим.НСН). Референдум проходил на всей территории Донецкой и Луганской областях. Поэтому разумно претендовать на всю территорию этих областей. Насколько я знаю настроения в украинском парламенте и вообще в истеблишменте, это уже не осуществимо. Отодвинуть украинские войска за пределы Донецкой и Луганской областей можно было только силовым путём. Время, когда это можно было сделать мирно, уже ушло», — отметил Царёв.
Закон о госграницы ДНР приняла своевременно — накануне «нормандской встречи», отметил собеседник НСН.
«Я не считаю этот закон популизмом, идущим во вред. Большое количество заявлений звучит из Киева – министра обороны, главы Совета нацбезопасности, главы МИДа. Заявления этих людей гораздо радикальнее, чем заявления Зеленского. Это делается для того, чтобы поднять ставки Киева на переговорах в ходе «нормандской встречи». Думаю, что закон о границах ДНР будет служить этой же цели, даст хорошую стартовую позицию для Владимира Владимировича Путина на переговорах», — заключил экс-спикер парламента Новороссии.
Ранее НСН сообщала, что Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он не стал раскрывать детали сценариев, однако отметил, что все они пойдут на пользу Украине.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Туск сравнил своё пребывание на посту главы Евросовета с триллером Хичкока
- В Лондоне застрелен нападавший на прохожих с ножом мужчина
- Поезд «Санкт-Петербург – Калининград» сможет дойти до Берлина
- В Дании получили жалобу на решение по «Северному потоку – 2»
- В Белоруссии призвали не путать партнерство с союзным государством