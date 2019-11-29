Царёв рассказал, зачем в ДНР приняли закон о госгранице накануне «нормандской встречи»

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице, сообщает РИА Новости. Документ был рассмотрен депутатами парламента на очередном пленарном заседании 29 ноября. Согласно закону, граница будет проходить по линии соприкосновения до тех пор, пока не будет урегулирован спор между Киевом и самопровозглашенной ДНР.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН заявил, что в идеале рубежи ДНР и ЛНР должны были проходить по административным границам двух бывших украинских областей.

«Я имел отношение к проведению референдума в ДНР и ЛНР (голосование состоялось 11 мая 2014 года – прим.НСН). Референдум проходил на всей территории Донецкой и Луганской областях. Поэтому разумно претендовать на всю территорию этих областей. Насколько я знаю настроения в украинском парламенте и вообще в истеблишменте, это уже не осуществимо. Отодвинуть украинские войска за пределы Донецкой и Луганской областей можно было только силовым путём. Время, когда это можно было сделать мирно, уже ушло», — отметил Царёв.