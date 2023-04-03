Захарова заявила о нелегитимности захвата Киево-Печерской лавры
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры. Спикер внешнеполитического ведомства опубликовала пост в своем Telegram-канале.
По ее словам, украинские власти сделали религиозную политику инструментом продвижения неонацистских практик. Она напомнила, что Киев поддержал раскол церквей и вмешался в жизнь православных верующих.
Захарова указала на несамостоятельность президента Владимира Зеленского. Представитель МИД отметила, что Запад давно поставил цель расколоть православную церковь.
«Захват Киево-Печерской лавры – нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве», - подчеркнула спикер ведомства.
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) опубликовала видео, где верующая молится на коленях в толпе танцующих провокаторов у входа в Киево-Печерскую лавру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru