Захарова заявила о нелегитимности захвата Киево-Печерской лавры

По ее словам, украинские власти сделали религиозную политику инструментом продвижения неонацистских практик. Она напомнила, что Киев поддержал раскол церквей и вмешался в жизнь православных верующих.

Захарова указала на несамостоятельность президента Владимира Зеленского. Представитель МИД отметила, что Запад давно поставил цель расколоть православную церковь.

«Захват Киево-Печерской лавры – нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве», - подчеркнула спикер ведомства.

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) опубликовала видео, где верующая молится на коленях в толпе танцующих провокаторов у входа в Киево-Печерскую лавру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

