Захарова удивилась, что Трамп и Вэнс «не вмазали» Зеленскому

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась по поводу сдержанности президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, которые «сдержались и не вмазали» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время встречи в Белом доме.

Она отметила, что Трамп и Вэнс не ответили физически на заявление Зеленского о том, что Киев остался без поддержки в 2022 году, что, по ее мнению, является «самой большой ложью» президента Украины.