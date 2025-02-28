Захарова удивилась, что Трамп и Вэнс «не вмазали» Зеленскому

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась по поводу сдержанности президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, которые «сдержались и не вмазали» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время встречи в Белом доме.

Она отметила, что Трамп и Вэнс не ответили физически на заявление Зеленского о том, что Киев остался без поддержки в 2022 году, что, по ее мнению, является «самой большой ложью» президента Украины.

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Встреча прошла 28 февраля и завершилась перепалкой между Зеленским и Трампом. В ходе переговоров украинский президент отметил, что конфликт мог бы закончиться через три дня, а Вэнс призвал Зеленского прекратить публичные споры и обратиться к закрытым переговорам.

В результате Зеленский покинул Белый дом досрочно без подписания соглашений по редкоземельным металлам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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