Дипломат отметила, что Москва высоко ценит посреднические инициативы, направленные на окончание конфликта. Захарова напомнила, что власти Украины прервали, а после запретили переговоры с Россией.

Президент Финляндии Саули Ниинисте допустил, что переговоры Москвы и Киева начнутся в 2025 году на площадке ОБСЕ.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что переговоры начнутся в конце сентября 2023 года. По его словам, экономика США страдает от конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

