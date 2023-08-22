Захарова: Россия готова ответить на серьезные предложения по Украине
Россия готова ответить на действительно серьезные предложения по урегулированию конфликта на Украине, заявила в беседе с бразильским агентством Brasil de Fato официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Москва высоко ценит посреднические инициативы, направленные на окончание конфликта. Захарова напомнила, что власти Украины прервали, а после запретили переговоры с Россией.
Президент Финляндии Саули Ниинисте допустил, что переговоры Москвы и Киева начнутся в 2025 году на площадке ОБСЕ.
Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что переговоры начнутся в конце сентября 2023 года. По его словам, экономика США страдает от конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».
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