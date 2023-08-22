Захарова: Россия готова ответить на серьезные предложения по Украине

Россия готова ответить на действительно серьезные предложения по урегулированию конфликта на Украине, заявила в беседе с бразильским агентством Brasil de Fato официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политолог назвал условие переговоров России и США о мире на Украине

Дипломат отметила, что Москва высоко ценит посреднические инициативы, направленные на окончание конфликта. Захарова напомнила, что власти Украины прервали, а после запретили переговоры с Россией.

Президент Финляндии Саули Ниинисте допустил, что переговоры Москвы и Киева начнутся в 2025 году на площадке ОБСЕ.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что переговоры начнутся в конце сентября 2023 года. По его словам, экономика США страдает от конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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