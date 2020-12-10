Захарова прокомментировала любовь украинцев к песням на русском языке

«Мы обратили внимание на публикацию в блоке украинского офиса американской компании Google – сообщается, что в уходящем году жители Украины, как они могли, вновь слушали преимущественно песни на русском языке. Речь идет о сервисах Youtube, Youtube-music – среди 10 самых популярных композиций только две работы исполнили украинские артисты и творческие коллективы. И те – досада – на русском», - заявила Захарова во время брифинга.

Дипломат добавила, что вряд ли американскую компанию можно уличить в пророссийских симпатиях, передает РИА Новости. Захарова полагает, что Киев не может это не признать.

Между тем, 16 января 2021 года на Украине вступает в силу закон «О языке». В его рамках чиновники смогут не только лишать лицензий частные предприятия, чьи работники не владеют украинским языком, но и отказывать таким сотрудникам в пособии по безработице. Кроме того, вводятся штрафы за «употребление гражданами лексики страны-агрессора», сообщает РИА ФАН.

