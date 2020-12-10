Захарова прокомментировала любовь украинцев к песням на русском языке
Самыми популярными музыкальными композициями по итогам года на Украине стали песни на русском языке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы обратили внимание на публикацию в блоке украинского офиса американской компании Google – сообщается, что в уходящем году жители Украины, как они могли, вновь слушали преимущественно песни на русском языке. Речь идет о сервисах Youtube, Youtube-music – среди 10 самых популярных композиций только две работы исполнили украинские артисты и творческие коллективы. И те – досада – на русском», - заявила Захарова во время брифинга.
Дипломат добавила, что вряд ли американскую компанию можно уличить в пророссийских симпатиях, передает РИА Новости. Захарова полагает, что Киев не может это не признать.
Между тем, 16 января 2021 года на Украине вступает в силу закон «О языке». В его рамках чиновники смогут не только лишать лицензий частные предприятия, чьи работники не владеют украинским языком, но и отказывать таким сотрудникам в пособии по безработице. Кроме того, вводятся штрафы за «употребление гражданами лексики страны-агрессора», сообщает РИА ФАН.
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