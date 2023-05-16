Захарова назвала разведку Украины террористами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала террористами киевский режим, а те, кто его спонсируют, являются пособниками террористов. С таким заявлением дипломат выступила в своем Telegram-канале.

«[...]Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует, пособники террористов», - написала Захарова.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал причастность Киева к подрывам россиян. По его словам, украинская сторона «достала уже многих, в том числе публичных, медийных личностей».

