Захарова назвала разведку Украины террористами
16 мая 202317:45
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала террористами киевский режим, а те, кто его спонсируют, являются пособниками террористов. С таким заявлением дипломат выступила в своем Telegram-канале.
«[...]Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует, пособники террористов», - написала Захарова.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал причастность Киева к подрывам россиян. По его словам, украинская сторона «достала уже многих, в том числе публичных, медийных личностей».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru