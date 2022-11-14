Папа римский процитировал Достоевского во время обращения к верующим
Папа римский Франциск высказался о ситуации вокруг Украины во время обращения к верующим, сообщает телеканал «360».
Для этого он использовал цитату из произведения «Братья Карамазовы» российского писателя Федора Достоевского.
«Мир возможен. Не смиримся с войной», — сказал понтифик из окна Апостольского дворца в Ватикане. Франциск призвал католиков продолжать молиться и выражать свою солидарность с украинцами. Также он обратился к трудам Достоевского, говоря о грехах.
«Достоевский писал: „Не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле“», — отметил понтифик. Ранее Франциск признался в любви к народу России и Украины и подтвердил, что Святой престол «делает то, что должен делать» для мирного разрешения кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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