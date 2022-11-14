Папа римский процитировал Достоевского во время обращения к верующим

Папа римский Франциск высказался о ситуации вокруг Украины во время обращения к верующим, сообщает телеканал «360».

Папа Римский обратился к Путину и Зеленскому с призывом прекратить конфликт

Для этого он использовал цитату из произведения «Братья Карамазовы» российского писателя Федора Достоевского.

«Мир возможен. Не смиримся с войной», — сказал понтифик из окна Апостольского дворца в Ватикане. Франциск призвал католиков продолжать молиться и выражать свою солидарность с украинцами. Также он обратился к трудам Достоевского, говоря о грехах.

«Достоевский писал: „Не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле“», — отметил понтифик. Ранее Франциск признался в любви к народу России и Украины и подтвердил, что Святой престол «делает то, что должен делать» для мирного разрешения кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Папа Римский Франциск
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