Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине составила 34,71 процента. Информация размещена на сайте ЦИК Украины по данным 4 из 199 округов на 16.00 мск.

Напомним, ЦИК Украины не зафиксировал нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов в Верховную раду. Об этом заявил замглавы ЦИК Украины Олег Конопольский журналистам на брифинге. Ранее глава координационного штаба Министерства внутренних дел Украины Иван Стойко рассказал о том, что ведомство возбудило 10 уголовных дел в связи с нарушениями на выборах в Верховную раду. Позднее МВД страны предоставило информацию о 1000 обращений в связи нарушением избирательного процесса.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН спрогнозировал итоги выборов на Украине.

