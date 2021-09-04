Яценюк: Россия превращает газотранспортную систему Украины в металлолом
Россия намерена превратить в металлолом газотранспортную систему Украины, считает бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк. Об этом политик заявил в эфире YouTube-канала «Шустер онлайн».
По словам Яценюка, Москва «уже половину этого сделала». Как отметил политик, Украине необходимо настаивать на подписании трехстороннего договора по транзиту газа из России, третьей стороной в котором станет Европа.
Яценюк объяснил, что в случае подписания соглашения европейцы должны будут рассказывать о помощи Киеву «не декларациями».
«Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт», — заявил Яценюк.
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