«Нафтогаз» высказался за гарантии для транзита газа в ЕС

«А если таких контрактов не будет и если «Газпром» продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции», — заявил Витренко, отметив, что в этом случае российская компания будет использовать газ как геополитическое оружие…

Как сообщалось, Вашингтон гарантирует введение новых ограничений против проекта «Северный поток – 2» в случае создания энергетических проблем Киеву со стороны других государств, заявил ранее украинский лидер Владимир Зеленског по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

