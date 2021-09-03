«Нафтогаз» высказался за гарантии для транзита газа в ЕС

Гарантией энергетической безопасности для Украины должны стать контракты с европейскими компаниями на транзит газа, сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «1+1».

Зеленский рассказал о возможных американских санкциях против «Северного потока - 2»

«А если таких контрактов не будет и если «Газпром» продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции», — заявил Витренко, отметив, что в этом случае российская компания будет использовать газ как геополитическое оружие…

Как сообщалось, Вашингтон гарантирует введение новых ограничений против проекта «Северный поток – 2» в случае создания энергетических проблем Киеву со стороны других государств, заявил ранее украинский лидер Владимир Зеленског по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТранзит ГазаНафтогаз
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