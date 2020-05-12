Януковича арестовали. Опять заочно
Печерский суд Киева вынес еще одно решение об аресте экс-президента Украины Виктора Януковича - по делу об организации массовых убийств на Майдане, сообщает «Интерфакс».
В определении говорится, что в отношении экс-президента Украины должн быть применена «меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках досудебного расследования сроком до 10 июля 2020 года».
Печерский суд уже выносил решение о заочном аресте Януковича. 4 мая 2020 года суд избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти
Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказал НСН, почему Киев не собирается вести переговоры с нынешними представителями самопровозглашённых республик Донбасса.
«Киев всячески пытается выскочить из подписанных ранее соглашений, для того, чтобы Россия выглядела как агрессор. Собственно, это цель всего конфликта на Донбассе – представить Россию агрессором. И либо Россия бросила бы соотечественников на Донбассе и получила бы кризис внутри страны, либо она должна была защитить республики и тогда бы её обвинили как агрессора», - отметил Олег Царёв.
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