Януковича арестовали. Опять заочно

Печерский суд уже выносил решение о заочном аресте Януковича. 4 мая 2020 года суд избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти

Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказал НСН, почему Киев не собирается вести переговоры с нынешними представителями самопровозглашённых республик Донбасса.

«Киев всячески пытается выскочить из подписанных ранее соглашений, для того, чтобы Россия выглядела как агрессор. Собственно, это цель всего конфликта на Донбассе – представить Россию агрессором. И либо Россия бросила бы соотечественников на Донбассе и получила бы кризис внутри страны, либо она должна была защитить республики и тогда бы её обвинили как агрессора», - отметил Олег Царёв.



