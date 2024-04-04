Ядерная установка «Источник нейтронов» в Харькове оказалась обесточена
Находящаяся в Харьковском физико-техническом институте научно-исследовательная ядерная установка «Источник нейтронов» отключилась от внешнего электроснабжения, сообщила на своем сайте Госинспекция ядерного регулирования Украины.
По данным ведомства, установка отключилась от питания в 8:30. Система аварийного энергоснабжения сработала штатно.
«Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы», - заверили в госинспекции.
По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, страна потеряла 80% генерирующих мощностей. Серьезные повреждения получили пять из шести тепловых электростанций, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru