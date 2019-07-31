«Я что, памятник?». Зеленский отказался принять в дар собственный бюст

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять подарок — гипсовый бюст его персоны с отпечатками губной помады. Видео с общением главы государства с журналистами опубликовал телеканал «112 Украина».

«Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно. Я что, памятник», — удивился Зеленский.

Ранее стало известно о старте продаж в интернете бюстов нового президента Украины. Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин тогда заявил НСН, что на Украине, вероятнее всего, сформируется культ личности Зеленского, а сам он врёт избирателям и ведёт себя не лучше предшественников.