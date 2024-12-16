Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не направлял приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на свою инаугурацию, запланированную на 20 января 2025 года в Вашингтоне.
На пресс-конференции Трамп уточнил, что приглашения для Зеленского не было. Однако он добавил, что, если украинский лидер пожелает присутствовать на церемонии, он может приехать.
Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, одержал победу на президентских выборах в США, состоявшихся 4 ноября.
Церемония инаугурации нового президента назначена на 20 января 2025 года и пройдет в Вашингтоне, передает «Радиоточка НСН».
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