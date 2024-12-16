Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не направлял приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на свою инаугурацию, запланированную на 20 января 2025 года в Вашингтоне.

На пресс-конференции Трамп уточнил, что приглашения для Зеленского не было. Однако он добавил, что, если украинский лидер пожелает присутствовать на церемонии, он может приехать.

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Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, одержал победу на президентских выборах в США, состоявшихся 4 ноября.

Церемония инаугурации нового президента назначена на 20 января 2025 года и пройдет в Вашингтоне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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