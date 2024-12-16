Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не направлял приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на свою инаугурацию, запланированную на 20 января 2025 года в Вашингтоне.

На пресс-конференции Трамп уточнил, что приглашения для Зеленского не было. Однако он добавил, что, если украинский лидер пожелает присутствовать на церемонии, он может приехать.