WSJ: Украина в 2024 году произведет тысячи дальних беспилотников
В текущем году Украина намерена произвести тысячи беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, утверждает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников в Киеве.
По информации издания, Украина при сборке дальних беспилотников во многом полагается на китайские компоненты.
Газета отметила, что производство собственных беспилотников дальнего радиуса позволяет Киеву обойти ограничения на использование оружия, поставляемого западными странами.
По информации издания The Economist, Украина получила модель беспилотника с дальностью до трех тысяч километров. Газета считает, что такие дроны способны долететь до Сибири, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru