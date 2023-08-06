WSJ: Киев в Джидде не настаивал на принятии мирного плана Зеленского

Отмечается, что представители Киева больше не настаивают, чтобы западные союзники приняли за основу мирный план Зеленского. В свою очередь, страны Запада не уговаривали Украину отказаться от своей инициативы, отметила газета.

По оценкам издания, участники переговоров в Джидде выразили желание достичь консенсуса.

Переговоры в Саудовской Аравии начались 5 августа. Участвуют представители 30 стран. Россию на консультации не пригласили, но обещали поставить в известность об их итогах, передает «Радиоточка НСН».

