WSJ: Киев в Джидде не настаивал на принятии мирного плана Зеленского

Представители Украины не настаивали на принятии мирного плана президента страны Владимира Зеленского на переговорах в саудовском городе Джидда. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатическом корпусе Евросоюза.

Politico: Саудовская Аравия сообщит России об итогах встречи по Украине

Отмечается, что представители Киева больше не настаивают, чтобы западные союзники приняли за основу мирный план Зеленского. В свою очередь, страны Запада не уговаривали Украину отказаться от своей инициативы, отметила газета.

По оценкам издания, участники переговоров в Джидде выразили желание достичь консенсуса.

Переговоры в Саудовской Аравии начались 5 августа. Участвуют представители 30 стран. Россию на консультации не пригласили, но обещали поставить в известность об их итогах, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ПереговорыСаудовская АравияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры