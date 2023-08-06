WSJ: Киев в Джидде не настаивал на принятии мирного плана Зеленского
Представители Украины не настаивали на принятии мирного плана президента страны Владимира Зеленского на переговорах в саудовском городе Джидда. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатическом корпусе Евросоюза.
Отмечается, что представители Киева больше не настаивают, чтобы западные союзники приняли за основу мирный план Зеленского. В свою очередь, страны Запада не уговаривали Украину отказаться от своей инициативы, отметила газета.
По оценкам издания, участники переговоров в Джидде выразили желание достичь консенсуса.
Переговоры в Саудовской Аравии начались 5 августа. Участвуют представители 30 стран. Россию на консультации не пригласили, но обещали поставить в известность об их итогах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru