WP: Украина проинформировала США о решении уволить Залужного
Киев поставил Вашингтон в известность о решении уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что в Белом доме не поддержали решение властей Украины, но не стали его оспаривать. Источники полагают, что президент страны Владимир Зеленский может отложить увольнение главкома.
В интервью «Украинскому радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов Заявил, что указа об отставке главкома ВСУ нет. Он призвал не распространять слухи.
Газета Financial Times утверждает, что Зеленский на встрече с Залужным 29 января предложил ему должность советника, но тот отказался, сообщает «Радиоточка НСН».
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