WP: Украина проинформировала США о решении уволить Залужного

Отмечается, что в Белом доме не поддержали решение властей Украины, но не стали его оспаривать. Источники полагают, что президент страны Владимир Зеленский может отложить увольнение главкома.

В интервью «Украинскому радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов Заявил, что указа об отставке главкома ВСУ нет. Он призвал не распространять слухи.

Газета Financial Times утверждает, что Зеленский на встрече с Залужным 29 января предложил ему должность советника, но тот отказался, сообщает «Радиоточка НСН».

