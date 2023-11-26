Welt: солдат ВСУ лишили отпусков из-за боязни дыр в обороне

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалось предоставлять солдатам отпуска из-за страха прорыва обороны, говорится в материале телеканала Welt.

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Немецкие журналисты заявили о плохом состоянии украинской армии. По их словам, бойцы не получают отдыха и находятся в крайней степени изнеможения.

Телеканал отметил, что украинское командование опасается прорыва российских сил, если большое число бойцов ВСУ уедет с фронта в отпуск.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов 24 ноября сообщил, что командование ВСУ согласилось демобилизовать солдат срочной службы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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