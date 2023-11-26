Welt: солдат ВСУ лишили отпусков из-за боязни дыр в обороне

Немецкие журналисты заявили о плохом состоянии украинской армии. По их словам, бойцы не получают отдыха и находятся в крайней степени изнеможения.

Телеканал отметил, что украинское командование опасается прорыва российских сил, если большое число бойцов ВСУ уедет с фронта в отпуск.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов 24 ноября сообщил, что командование ВСУ согласилось демобилизовать солдат срочной службы, передает «Радиоточка НСН».

