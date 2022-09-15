Welt: Шольц взбесил США отказом поставлять часть оружия Украине

Вашингтон вышел из себя после заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что немецкая экономика не может позволить себе поставки некоторых видов вооружения Украине. Администрация США после этого усомнилась в лояльности ФРГ, сообщает немецкое издание Die Welt (заблокировано в РФ) со ссылкой на источники в Белом доме.

Согласно публикации, администрация Джозефа Байдена недовольна умеренной позицией Берлина, который считает, что Киев должен только «не проиграть» в противостоянии с Россией. В свою очередь США однозначно выступают за военную победу Киева над Москвой.

Причём в Вашингтоне выражают сомнения по поводу возможностей экономики Германии в целом. Белый дом уже начал сомневаться, что власти ФРГ готовы обеспечить собственное население всем необходимым предстоящей зимой в условиях антироссийских санкций.

Канцлер Германии сегодня призвал продолжать диалог с Москвой по Украине. Так он прокомментировал недавний телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, где они коснулись темы спецоперации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Шольц рассказал, что российский лидер не изменил своей позиции по данному вопросу, однако канцлер выразил приверженность дипломатическому разрешению конфликта.

