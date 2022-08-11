Высоковольтная линия повреждена при ударе ВСУ по Запорожской АЭС

Высоковольтная линия электропередачи подстанции «Каховская» в Запорожской области оказалась повреждена в результате удара со стороны вооруженных сил Украины. Такую информацию распространил руководитель военно-гражданской администрации части региона, занятой войсками РФ, Евгений Балицкий.

Он подтвердил, что ВСК периодически наносят удары по Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. При этом Киев обвиняет в обстрелах АЭС российскую сторону. Для обеспечения ремонтных работ линию подстанции «Каховская» пришлось заземлить.

Сегодня должно состоятся заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое ситуации на Запорожской АЭС на фоне обстрелов. Его проведение инициировала Москва.

