Вышинскому в Киеве продлили арест до 22 июля
Подольский районный суд Киева принял решение о продлении ареста главного редактора «РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 22 июля, сообщаео РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала журналиста 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Вышинского арестовали за его непосредственную профессиональную деятельность. Обеспокоенность выражал и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер.
В Вину Вышинскому ставятся публикации о ситуации в Донбсассе. Как отмечает РЕН ТВ, по версии следствия, Вышинский оказывал поддержку самопровозглашенным республикам. Журналист не признаёт вины.
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