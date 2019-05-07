Вышинскому в Киеве продлили арест до 22 июля

Подольский районный суд Киева принял решение о продлении ареста главного редактора «РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 22 июля, сообщаео РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала журналиста 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Вышинского арестовали за его непосредственную профессиональную деятельность. Обеспокоенность выражал и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер.

В Вину Вышинскому ставятся публикации о ситуации в Донбсассе. Как отмечает РЕН ТВ, по версии следствия, Вышинский оказывал поддержку самопровозглашенным республикам. Журналист не признаёт вины.

