Вышинскому в Киеве продлен арест

В Киеве суд продлил арест российскому журналисты Кириллу Вышинскому до 19 сентября.

Ранее глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачёв в интервью НСН рассказал о тонкостях обмена Вышинского на украинского режиссера, обвиняемого в организации теракта в Крыму, Сенцова.

