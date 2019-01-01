Украина
Ранее глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачёв в интервью НСН рассказал о тонкостях обмена Вышинского на украинского режиссера, обвиняемого в организации теракта в Крыму, Сенцова.
Вышинскому в Киеве продлен арест
19 июля16:05
В Киеве суд продлил арест российскому журналисты Кириллу Вышинскому до 19 сентября.
Ранее глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачёв в интервью НСН рассказал о тонкостях обмена Вышинского на украинского режиссера, обвиняемого в организации теракта в Крыму, Сенцова.
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