Выносившего Яценюка с трибуны Рады депутата убили под Херсоном
Под Херсоном ликвидирован бывший народный депутат Олег Барна, сообщил в своих соцсетях советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По данным чиновника, Барна погиб 17 апреля. На следующий день ему бы исполнилось 56 лет. Подробностей Геращенко не привел.
Политик избрался в Раду в 2014 году от Блока Петра Порошенко. В декабре того же года он устроил потасовку с премьер-министром Арсением Яценюком и попытался вынести его с трибуны парламента.
Союзники Украины в Европе не ждут от ВСУ значительных успехов в ходе контрнаступления, сообщило агентство Bloomberg. Журналисты отметили, что российская армия создала мощные оборонительные рубежи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru