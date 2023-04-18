Выносившего Яценюка с трибуны Рады депутата убили под Херсоном

По данным чиновника, Барна погиб 17 апреля. На следующий день ему бы исполнилось 56 лет. Подробностей Геращенко не привел.

Политик избрался в Раду в 2014 году от Блока Петра Порошенко. В декабре того же года он устроил потасовку с премьер-министром Арсением Яценюком и попытался вынести его с трибуны парламента.

Союзники Украины в Европе не ждут от ВСУ значительных успехов в ходе контрнаступления, сообщило агентство Bloomberg. Журналисты отметили, что российская армия создала мощные оборонительные рубежи, передает «Радиоточка НСН».

