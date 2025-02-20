Путин поблагодарил военных за успешное выполнение задач в Курской области

19 февраля российские войска пересекли государственную границу в Курской области и вышли на территорию Украины. Президент не уточнил точное место перехода, отметив, что Курская область граничит с Сумской областью Украины.

В 2022 году российские войска уже входили на территорию Сумской области, однако позднее покинули ее после переговоров в Стамбуле, передает «Радиоточка НСН».

