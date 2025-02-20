Путин поблагодарил военных за успешное выполнение задач в Курской области
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе беседы военные доложили о ходе боевых действий в зоне своей ответственности, включая недавний переход 810-й бригады через границу с Украиной в Курской области. Путин поблагодарил командиров и весь личный состав за успешное выполнение задач, поставленных перед подразделениями в условиях продвижения противника.
19 февраля российские войска пересекли государственную границу в Курской области и вышли на территорию Украины. Президент не уточнил точное место перехода, отметив, что Курская область граничит с Сумской областью Украины.
В 2022 году российские войска уже входили на территорию Сумской области, однако позднее покинули ее после переговоров в Стамбуле, передает «Радиоточка НСН».
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