Путин поблагодарил военных за успешное выполнение задач в Курской области

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы военные доложили о ходе боевых действий в зоне своей ответственности, включая недавний переход 810-й бригады через границу с Украиной в Курской области. Путин поблагодарил командиров и весь личный состав за успешное выполнение задач, поставленных перед подразделениями в условиях продвижения противника.

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19 февраля российские войска пересекли государственную границу в Курской области и вышли на территорию Украины. Президент не уточнил точное место перехода, отметив, что Курская область граничит с Сумской областью Украины.

В 2022 году российские войска уже входили на территорию Сумской области, однако позднее покинули ее после переговоров в Стамбуле, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
ТЕГИ:Владимир ПутинКурская Область

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