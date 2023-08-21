Вучич: Экономика Евросоюза уничтожена из-за Украины
Экономика Европейского союза уничтожена из-за действий Североатлантического альянса на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича, который дал интервью журналисту Такеру Карлсону из США.
«Война на Украине, которую НАТО ведет против России, раздавила европейскую экономику», — заявил глава государства. При этом Карлсон сообщил, что разрушение «Северных потоков» администрацией президента США Джо Байдена или ее посредниками уничтожило крупнейшую в Евросоюзе экономику Германии.
Ранее Вучич заявил, что Запад не может победить Россию на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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