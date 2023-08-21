Вучич: Экономика Евросоюза уничтожена из-за Украины

Экономика Европейского союза уничтожена из-за действий Североатлантического альянса на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича, который дал интервью журналисту Такеру Карлсону из США.

Вучич призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров

«Война на Украине, которую НАТО ведет против России, раздавила европейскую экономику», — заявил глава государства. При этом Карлсон сообщил, что разрушение «Северных потоков» администрацией президента США Джо Байдена или ее посредниками уничтожило крупнейшую в Евросоюзе экономику Германии.

Ранее Вучич заявил, что Запад не может победить Россию на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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