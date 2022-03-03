Второй раунд переговоров РФ и Украины стартовал в Беловежской пуще

Представители Российской Федерации и Украины приступили ко второму раунду переговоров. Встреча проходит на территории Белоруссии в Беловежской пуще.

Трансляцию переговоров ведет государственный телеканал БелТА. Украинская делегация прилетела на место встречи на вертолетах.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что решение украинского вопроса будет найдено. При этом, по его словам, представители Киева на переговорах получают сигналы от США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияУкраинаПереговоры
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