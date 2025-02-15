ВСУ за сутки потеряли 280 военных на курском направлении

В Минобороны РФ добавили, что на курском направлении также были уничтожены бронетранспортер, четыре БМП и две БРЭМ Bergepanzer-2.

Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ отразили три контратаки ВСУ.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Березовка в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

