ВСУ за сутки потеряли 280 военных на курском направлении
15 февраля 202514:15
Украинская сторона за сутки потеряла 280 военных на курском направлении, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ добавили, что на курском направлении также были уничтожены бронетранспортер, четыре БМП и две БРЭМ Bergepanzer-2.
Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ отразили три контратаки ВСУ.
Ранее российские войска освободили населенный пункт Березовка в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru