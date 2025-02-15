ВСУ за сутки потеряли 280 военных на курском направлении

Украинская сторона за сутки потеряла 280 военных на курском направлении, сообщили в российском оборонном ведомстве.

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В Минобороны РФ добавили, что на курском направлении также были уничтожены бронетранспортер, четыре БМП и две БРЭМ Bergepanzer-2.

Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ отразили три контратаки ВСУ.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Березовка в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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