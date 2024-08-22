ВСУ ударили по восьми населенным пунктам Белгородской области

ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, в Шебекинском городском округе были повреждены два частных дома и один инфраструктурный объект.