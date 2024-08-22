ВСУ ударили по восьми населенным пунктам Белгородской области

ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, в Шебекинском городском округе были повреждены два частных дома и один инфраструктурный объект.

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В селе Терезовка в результате падения снаряда пострадали окна, кровля и фасад частного дома. В селе Первое Цепляево атака FPV-дрона повредила кровлю инфраструктурного объекта, а в Новой Таволжанке дрон повредил один частный дом.

В хуторе Климовое и селе Байцуры Борисовского района дроны-камикадзе полностью уничтожили два частных дома. В Грайворонском городском округе под ударом оказались три населенных пункта: в поселке Горьковский сгорели 11 хозяйственных построек и два гаража, в селе Головчино дрон вызвал обрывы на линии электропередачи и выбил окна в частном доме, а в селе Безымено дрон вызвал пожар на крыше частного дома, который был потушен с помощью огнетушителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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