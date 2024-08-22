Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что около 21:00 мск была предотвращена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием беспилотников на объекты на территории России.

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Приграничные регионы, включая Белгородскую область, часто становятся мишенью для атак и обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

Обострение ситуации произошло 6 августа, когда украинские войска пересекли границу и проникли на территорию Курской области. В ответ на это власти объявили эвакуацию в нескольких приграничных районах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгородская область

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