Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью
Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
В сообщении оборонного ведомства говорится, что около 21:00 мск была предотвращена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием беспилотников на объекты на территории России.
Приграничные регионы, включая Белгородскую область, часто становятся мишенью для атак и обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.
Обострение ситуации произошло 6 августа, когда украинские войска пересекли границу и проникли на территорию Курской области. В ответ на это власти объявили эвакуацию в нескольких приграничных районах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru