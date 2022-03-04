ВСУ ударили по штабу националистов «Азова» в Мариуполе «Точкой-У», утверждают в ДНР

Вооруженные силы Украина нанесли удар по штабу отряда специального назначения «Азов» (ультраправое и неонацисткое подразделение в составе воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, запрещённое в РФ). Такую информацию распространила Народная милиция ДНР.

Утверждается, что удар нанесён тактическим ракетным комплексом «Точка-У». По данным ДНР, погибли более 20 бойцов «Азова».

Ранее Народная милиция ДНР утверждала, что боевики «Азова» готовят в Мариуполе массовую провокацию с гибелью мирных жителей. По данным НМ ДНР, украинские силовики удерживают мирных жителей в заминированных цехах и служебных помещениях завода «Азовсталь», во дворе которого размещают военную технику.

