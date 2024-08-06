ВСУ сожгли главный собор мужского монастыря у Суджи под Курском
Главный собор Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря был сожжен в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил настоятель монастыря, игумен Питирим.
По его словам, также повреждены несколько других зданий на территории монастыря, пострадавших нет.
Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. По информации Минобороны, украинская атака осуществлялась силами до 300 военнослужащих, поддержанных 11 танками и более 20 бронемашинами.
Атака была направлена на позиции российских подразделений, охраняющих государственную границу, в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что пограничники и российские силы уничтожили 16 единиц военной техники ВСУ на границе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мухаммад Юнус назначен главой временного правительства Бангладеш
- ВСУ сожгли главный собор мужского монастыря у Суджи под Курском
- В Крыму восстановили движение по перегону железной дороги
- Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на Курскую область
- Минобороны Италии сообщило, что ВВС перехватили неопознанные самолеты в Балтии
- ХАМАС избрало нового главу политбюро после убийства Хании
- Смирнов заявил, что ситуация на границе Курской области остается напряженной
- Силовики провели обыски в минстрое Чувашии, изъята документация
- Россиянам рассказали, какой тип людей больше всего подвержен выгоранию
- В Краснодарском крае в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru