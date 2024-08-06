ВСУ сожгли главный собор мужского монастыря у Суджи под Курском

Главный собор Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря был сожжен в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил настоятель монастыря, игумен Питирим.

По его словам, также повреждены несколько других зданий на территории монастыря, пострадавших нет.