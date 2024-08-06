ВСУ сожгли главный собор мужского монастыря у Суджи под Курском

Главный собор Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря был сожжен в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил настоятель монастыря, игумен Питирим.

По его словам, также повреждены несколько других зданий на территории монастыря, пострадавших нет.

Смирнов заявил, что ситуация на границе Курской области остается напряженной

Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. По информации Минобороны, украинская атака осуществлялась силами до 300 военнослужащих, поддержанных 11 танками и более 20 бронемашинами.

Атака была направлена на позиции российских подразделений, охраняющих государственную границу, в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что пограничники и российские силы уничтожили 16 единиц военной техники ВСУ на границе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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