Смирнов заявил, что ситуация на границе Курской области остается напряженной

Обстановка на приграничной территории в Курской области остается напряженной. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

Он подчеркнул, что ситуацию контролируют Минобороны и пограничные службы. Также функционирует региональный оперативный штаб. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

Минобороны сообщило о поражении украинской ДРГ в ходе атаки на Курскую область

Смирнов призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные провокации.

Диверсионные группы атаковали российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Суджанском районе. В ответ российские силы наносили удары по украинским позициям в населенных пунктах Сумской области, включая Басовку, Журавку, Хотень, Юнаковку, Беловоды и Храповщину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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