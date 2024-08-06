Смирнов заявил, что ситуация на границе Курской области остается напряженной
Обстановка на приграничной территории в Курской области остается напряженной. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы региона Алексей Смирнов.
Он подчеркнул, что ситуацию контролируют Минобороны и пограничные службы. Также функционирует региональный оперативный штаб. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.
Смирнов призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные провокации.
Диверсионные группы атаковали российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Суджанском районе. В ответ российские силы наносили удары по украинским позициям в населенных пунктах Сумской области, включая Басовку, Журавку, Хотень, Юнаковку, Беловоды и Храповщину, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru