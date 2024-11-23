ВСУ потеряли около 360 человек на курском направлении за сутки

Потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили около 360 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

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Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 35 тысяч военных, а также 215 танков.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что средства ПВО России сбили пять украинских беспилотников, которые пытались атаковать Белгородскую и Курскую области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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