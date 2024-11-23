ВСУ потеряли около 360 человек на курском направлении за сутки
23 ноября 202414:01
Потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили около 360 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 35 тысяч военных, а также 215 танков.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что средства ПВО России сбили пять украинских беспилотников, которые пытались атаковать Белгородскую и Курскую области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru