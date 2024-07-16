В Белгородской области четыре человека пострадали при обстреле ВСУ
Украинские войска обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка, четыре человека пострадали. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По слова губернатора, в Шебекине один мужчина получил осколочное ранение ноги, еще один — проникающее ранение грудной клетки, третий — оскольчатый перелом челюсти. В Новой Таволжанке у местного жителя зафиксировали осколочные ранения поясничной области, руки и ноги. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
«В городе в двух многоквартирных домах повреждено остекление, в нескольких квартирах есть внутренние повреждения. Выбиты окна, посечены кровли и фасады в 5 частных домах, повреждены 8 автомобилей. В одном муниципальном учреждении повреждены гаражи и 4 единицы техники», — написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, в Шебекине повреждены энергообъект и линии газо- и электроснабжения. При этом в Новой Таволжанке из-за обстрела выбиты окна, посечены кровля и фасад в одном соцобъекте.
Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовой автомобиль на объездной дороге у Шебекина, водитель пострадал, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подполье: Киев готовит власти двух районов Запорожья к эвакуации
- В Белгородской области четыре человека пострадали при обстреле ВСУ
- СМИ: В Зеленограде утонул гражданин КНДР
- Внучка Никиты Михалкова вышла замуж
- Вэнс рассказал о планах Трампа начать переговоры с Россией и Украиной
- ПВО уничтожила 13 дронов над четырьмя регионами и акваторией Черного моря
- Банки заявили о рисках из-за запуска реестра электронных повесток
- Товарооборот России и Индии в мае достиг рекордных $7,5 млрд
- СМИ: Изменение климата привело к увеличению продолжительности дня
- В Ростовской области сбили четыре беспилотника ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru