В Белгородской области четыре человека пострадали при обстреле ВСУ

Украинские войска обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка, четыре человека пострадали. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По слова губернатора, в Шебекине один мужчина получил осколочное ранение ноги, еще один — проникающее ранение грудной клетки, третий — оскольчатый перелом челюсти. В Новой Таволжанке у местного жителя зафиксировали осколочные ранения поясничной области, руки и ноги. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

«В городе в двух многоквартирных домах повреждено остекление, в нескольких квартирах есть внутренние повреждения. Выбиты окна, посечены кровли и фасады в 5 частных домах, повреждены 8 автомобилей. В одном муниципальном учреждении повреждены гаражи и 4 единицы техники», — написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, в Шебекине повреждены энергообъект и линии газо- и электроснабжения. При этом в Новой Таволжанке из-за обстрела выбиты окна, посечены кровля и фасад в одном соцобъекте.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовой автомобиль на объездной дороге у Шебекина, водитель пострадал, пишет 360.ru.

