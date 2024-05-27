ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Курской области

Днем ранее силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины в Рыльском и Курчатовском районах Курской области. О жертвах и пострадавших также не сообщалось.

25 мая три украинских беспилотника самолетного типа нейтрализовали над Белгородской и Курской областями, передает «Радиоточка НСН».

