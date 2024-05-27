ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Курской области

ВСУ за день обстреляли более шести населенных пунктов Курской области, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

Он отметил, что беспилотники были уничтожены рядом с селами, но пострадавших нет. При этом в селе Троицкое и хуторе Олешня взрывами повреждены линии электропередачи.

ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

Днем ранее силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины в Рыльском и Курчатовском районах Курской области. О жертвах и пострадавших также не сообщалось.

25 мая три украинских беспилотника самолетного типа нейтрализовали над Белгородской и Курской областями, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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