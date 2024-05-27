ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Курской области
ВСУ за день обстреляли более шести населенных пунктов Курской области, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.
Он отметил, что беспилотники были уничтожены рядом с селами, но пострадавших нет. При этом в селе Троицкое и хуторе Олешня взрывами повреждены линии электропередачи.
Днем ранее силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины в Рыльском и Курчатовском районах Курской области. О жертвах и пострадавших также не сообщалось.
25 мая три украинских беспилотника самолетного типа нейтрализовали над Белгородской и Курской областями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru