ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что жители в Грайворонском городском округе остались без электричества из-за атаки на инфраструктурный объект в Дроновке

Также 27 мая ВСУ ударили по автомобильной стоянке в центре города Грайворон в Белгородской области. Так, удар был нанесен беспилотником самолетного типа. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница. Пострадавшую госпитализировали в больницу Белгорода, ей оказывают необходимую медицинскую помощь, передает «Радиоточка НСН».

