ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что ВСУ предприняли атаку 27 мая в 19 часов по московскому времени. В этот же день в районе 14 часов был сбит еще один украинский дрон над регионом.

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В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что жители в Грайворонском городском округе остались без электричества из-за атаки на инфраструктурный объект в Дроновке

Также 27 мая ВСУ ударили по автомобильной стоянке в центре города Грайворон в Белгородской области. Так, удар был нанесен беспилотником самолетного типа. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница. Пострадавшую госпитализировали в больницу Белгорода, ей оказывают необходимую медицинскую помощь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиУкраина

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