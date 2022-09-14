ВСУ обстреляли паромную переправу у Антоновского моста в Херсоне

Вооруженные силы Украины нанесли новый ракетный удар по паромной переправе в районе Антоновского моста через Днепр возле Херсона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Елисеев.

По его словам, такими обстрелами ВСУ стремятся затруднить обеспечение правого берега Херсонской области продовольствием и лекарствами. Украинская сторона заявляет, что её главная цель – нарушить снабжение боеприпасами и военной техникой группировки вооруженных сил России, дислоцированной на правом берегу Днепра.

Сам Антоновский мост уже неоднократно подвергался ударам из РСЗО HIMARS. Последний раз это произошло в понедельник, 14 сентября, сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Мост устоял, однако передвижение о нему практически прервано.

