ВСУ нанесли удар по спальному району Донецка
Спальный район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.
По данным агентства, на улице Куйбышева был выпущен реактивный снаряд, в результате чего погиб как минимум один человек, и еще двое получили ранения.
Отмечается, что обстрел, вероятно, производился с применением РСЗО HIMARS.
22 июня в результате нескольких попыток ВСУ атаковать Донецк, в городе прогремело более 20 мощных взрывов. Системам ПВО удалось отбить атаку украинских военных, однако через некоторое время обстрелы возобновились, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ нанесли удар по спальному району Донецка
- Путин наградил медалями полицейских, участвовавших в задержании в Дагестане
- Убитого в Дагестане священника Котельникова посмертно наградили Орденом мужества
- Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 90 военных
- Суд в Москве продлил срок ареста продюсеру Reuters и видеожурналисту Карелину
- Премьер Сербии заявил, что не хочет ограничивать продажи боеприпасов
- Белый дом заявил, что Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите
- Украинская певица Лобода снялась в цветах флага России в новом клипе
- Авиационный салон МАКС отменен в 2024 году
- В Абхазии задержали всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru