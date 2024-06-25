ВСУ нанесли удар по спальному району Донецка

Спальный район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.

По данным агентства, на улице Куйбышева был выпущен реактивный снаряд, в результате чего погиб как минимум один человек, и еще двое получили ранения.