ВСУ нанесли удар по спальному району Донецка

Спальный район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.

По данным агентства, на улице Куйбышева был выпущен реактивный снаряд, в результате чего погиб как минимум один человек, и еще двое получили ранения.

Три человека погибли при украинских обстрелах Донецка и Горловки

Отмечается, что обстрел, вероятно, производился с применением РСЗО HIMARS.

22 июня в результате нескольких попыток ВСУ атаковать Донецк, в городе прогремело более 20 мощных взрывов. Системам ПВО удалось отбить атаку украинских военных, однако через некоторое время обстрелы возобновились, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Ракетный УдарВСУДонецк

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