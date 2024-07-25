ВСУ нанесли удар по промзоне в Харькове и уничтожили до 100 бойцов ВСУ

Российские военные нанесли удар по месту временного размещения иностранных наемников в Харькове. Миниобороны опубликовало видео атаки.

В ведомстве уточнили, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» произвел ракетный удар по месту временного размещения иностранных наемников, находящемуся в здании строительной компании «Скорпион» в промышленной зоне Харькова.

ВС РФ нанесли удар по резервам ВСУ в Харьковской области

В результате удара было уничтожено до 100 боевиков, включая 40 иностранных инструкторов и около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ, отмечает RT.

Российские военные наносят удары по расположениям личного состава, технике ВСУ и наемников, а также по объектам энергетической инфраструктуры, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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