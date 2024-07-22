ВС РФ нанесли удар по резервам ВСУ в Харьковской области

«Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» в ночное время уничтожили очередные укрепленные позиции с живой силой ВСУ, где были сосредоточены резервы», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что данный вид оружия наносит площадное поражение, и оно особенно эффективно при ударах по пехоте противника.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 75 беспилотников над регионами России за прошедшую ночь, напоминает RT.

