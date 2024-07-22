ВС РФ нанесли удар по резервам ВСУ в Харьковской области
Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» нанесли огонь по украинским резервам, уничтожив укрепленные позиции пехоты противника в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
«Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» в ночное время уничтожили очередные укрепленные позиции с живой силой ВСУ, где были сосредоточены резервы», — рассказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что данный вид оружия наносит площадное поражение, и оно особенно эффективно при ударах по пехоте противника.
Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 75 беспилотников над регионами России за прошедшую ночь, напоминает RT.
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