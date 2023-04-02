ВСУ нанесли удар по Мелитополю из установок HIMARS

Украинские войска обстреляли город Мелитополь Запорожской области из реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.

Войска РФ отразили комбинированный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВСУ нанесли комбинированный удар по Мелитополю. Украинская армия применяла реактивные установки HIMARS и «Ольха».

По данным экстренных служб, ВСУ использовали кассетные боеприпасы.

Зафиксировано три попадания. Ранения получили шесть человек. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Бывший министр обороны Донецкой республики Игорь Гиркин (Стрелков) назвал отвлекающим маневром заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном поражении ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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